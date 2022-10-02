مشجع آرسنال يستأجر طائرة صغيرة لمشاهدة الديربي! (صور)

المصدر: البيان

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استأجر أحد مشجعي نادي آرسنال الإنجليزي طائرة صغيرة والذهاب بها إلى لندن لمشاهدة مواجهة فريقه ضد توتنهام أمس السبت، بالتزامن مع حالة من الإضراب كانت قد ظهرت بين عمال السكك الحديدية، وتسببت في تغيير مواعيد وإلغاء العديد من الرحلات، حيث وصل عدد المضربين حوالي 40 ألفًا.

وقال أحد المشجعين لزميله الذي قام بتلك الرحلة وفقا لموقع جول العالمي عبر محادثة "واتساب" انتشرت في الساعات الماضية كالنار في الهشيم: "لا أصدق أنك أخذت طائرة من أجل حضور المباراة".

وتغلب أرسنال على توتنهام بنتيجة 1/3،ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق قذيفة توماس بارتي، وعادل هاري كين النتيجة في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بينهما بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، أضاف غابرييل خيسوس هدفاً جديداً لأرسنال، مستغلاً خطأ الثنائي كريستيان روميرو وهوغو لوريس، ثم اختتم غرانيت تشاكا ثلاثية أرسنال في الدقيقة 67، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/3 لصالح المدفعجية.

وشهدت المباراة تعرض إيمرسون رويال لاعب توتنهام للطرد في الدقيقة 62، بعد تدخل عنيف على غابرييل مارتينيلي.

وبهذه النتيجة، واصل أرسنال قبضته على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة جمعها من 8 مباريات حيث فاز 7 مباريات وخسر لقاءً واحداً، فيما بقي توتنهام في المركز الثالث برصيد 17 نقطة جمعها من نفس عدد المباريات، بخمسة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.

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