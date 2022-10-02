الرئيس الإندونيسي يأمر بإيقاف دوري الدرجة الأولى مؤقتا بعد أعمال الشغب

المصدر: د ب ا

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أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم بوقف دوري الدرجة الأولى الإندونيسي مؤقتا حتى إجراء تقييم وتحسينات، بعد مقتل 129 شخصا على الأقل، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مشجعي كرة قدم مشاغبين في مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية، في واحدة من أسوأ المآسي التي شهدتها الاستادات الرياضية على مستوى العالم.

وأضاف في بيان "أود أن أعرب عن التعازي في وفاة 129 من مواطنينا في مأساة كرة القدم في كانجوروهان".

وتابع "أعرب عن أسفي بسبب تلك المأساة وآمل أن تكون هذه هي الأخيرة". وأمر بإجراء تحقيق.

وقال قائد شرطة المقاطعة، نيكو أفينتا، إن معظم الضحايا لقوا حتفهم جراء نقص الأكسجين خلال تدافع بعدما اقتحم المشجعون الملعب في استاد كانجوروهان حيث خسر الفريق المضيف أريما مالانج 3-2 أمام بيرسيبايا سورابايا منافسه في جاوة الشرقية ليلة السبت.

وتابع أفينتا خلال مؤتمر صحفي قائلا "نأسف ونشجب المأساة".

وقال إنه كان هناك عدد قليل من مشجعي فريق بيرسيبايا الذين منعوا من حضور المباراة بسبب المنافسة الشرسة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى بالبلاد.

وأضاف "اقترحنا أن يحضر المباراة جماهير أريما فقط" .

وأوضح أفينتا أن ضابطي شرطة كانا من بين القتلى.

وذكر ويدجانتو ويدجويو مسؤول الصحة في مالانج أن عدد القتلى بلغ 129 شخصا، وذلك بناء على المعلومات التي تم جمعها من المستشفيات في المدينة.

وقال "سنخصص مركز اتصال لتوفير المعلومات للعائلات التي تبحث عن أحبائها".

وأعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في أعقاب الحادث تعليق جميع مباريات البطولة المتبقية لمدة أسبوع ، مشيرا إلى إن نادي أريما لن يستضيف أي مباريات أخرى في بقية الموسم.

وذكر الاتحاد الاندونيسي في بيان أنه تم تشكيل فريق للتحقيق في الحادث.

وقال محمد إرياوان رئيس الاتحاد الاندونيسي لكرة القدم "نأسف لما قام به مشجعو فريق أريما في استاد كانجوروهان".

وأضاف "نقدم تعازينا والاعتذار لذوي الضحايا وكافة الأطراف على الحادث".

وقال أفينتا، قائد الشرطة، إن أفراد الأمن اتبعوا الإجراءات عندما أطلقوا الغاز المسيل للدموع بعد أن اجتاح الملعب حوالي 3 آلاف مشجع.

وتابع "لو كان المشجعون قد اتبعوا التعليمات، ما كان لهذا الحادث أن يقع".

وتحظر لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للسلامة والأمن في الملاعب على أفراد الأمن استخدام الغاز والأسلحة النارية للتحكم في الحشود في الملاعب.

وأضاف:"ربما يكون الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أهمل في عدم إبلاغ الشرطة بأن الإجراءات الأمنية في مباريات كرة قدم ليست هي المعمول بها في المظاهرات".

وقال شهود عيان إن المشجعين لم يهاجموا مشجعي الفريق المنافس. ولكنهم كانوا يظهرون امتعاضهم من اللاعبين والمسؤولين عندما غادروا الملعب.

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