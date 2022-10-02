توقف الدوري الإندونيسي لمدة أسبوع بعد وفاة 127 شخصاً

المصدر: وكالات

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أعلنت رابطة الدوري الإندونيسي الممتاز لكرة القدم عن توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد أعمال الشغب عقب مباراة بين أريما وبيرسيبايا سورابايا السبت والتي أدت إلى وفاة 127 شخصا وإصابة 180 آخرين.

وذكر بيان الرابطة أنه وقعت إصابات وأضرار جسيمة في استاد كانجوروهان في مالانج.

وقال الاتحاد الإندونيسي للعبة إنه سيبدأ تحقيقا في الأحداث بعد المباراة.

وفاز بيرسيبايا 3-2 في المباراة.

وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية نيكو أفينتا، للصحفيين إن "127 شخصا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة".

وأضاف أن 34 شخصا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى خلال عملية الإنقاذ.

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