إنجاز تاريخي جديد.. ليفاندوفسكي يصنع المجد مع برشلونة

المصدر: وكالات

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حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، إنجازا تاريخيا خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وسجل ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 20.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي أصبح أسرع لاعب يسجل 9 أهداف في الليجا في القرن ال21، حيث سجل في أول 7 مباريات في المسابقة من 18 تسديدة على المرمى.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر.

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