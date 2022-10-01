جيسوس يكشف سبب رحيله عن مانشستر سيتي!

المصدر: أ ف ب

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ترك المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس فريقه السابق مانشستر سيتي بطل إنجلترا وانضم الصيف المنصرم إلى مواطنه أرسنال، لعدم رغبته باللعب مجدداً تحت اشراف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بحسب ما قال في مقابلة مع شبكة "إي أس بي أن" في البرازيل.

وحقق ابن الخامسة والعشرين بداية قوية مع "المدفعجية"، بعد قدومه إلى ملعب الإمارات من استاد الاتحاد مقابل 50 مليون دولار، ليلعب تحت اشراف الإسباني ميكل أرتيتا، المساعد السابق لغوارديولا.

سجّل حتى الآن أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في أول سبع مباريات من الدوري الإنجليزي "كنت سعيداً جدا في مانشستر سيتي، لا يتعلق الأمر بعدم سعادتي".

تابع "لكن تعيّن علي قبول الطريق التي أراد الفريق ان اتبعها... كانت المسألة بشأن طريقة فهمه (غوارديولا) لكرة القدم وبما كان يريد".

أردف المهاجم "في هذه الحالة، اما تقبل أو ترفض. إذا رفضت، تقول عندها +شكراً+ ولنذهب في تحد آخر".

ولم يكن لاعب بالميراس السابق سعيداً بالوقت الممنوح له مع بطل انجلترا اربع مرات في آخر خمس سنوات، وترك فريقه مع انضمام النروجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني الشاب خوليان ألفاريس.

وحقق الفتاك هالاند بداية خارقة بتسجيله 11 هدفاً في سبع مباريات.

وأمضى جيسوس خمس سنوات في مانشستر أحرز فيها لقب الدوري أربع مرات، الكأس مرة، كأس الرابطة ثلاث مرات وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

لكنه كان منزعجا من لعب دور على الرواق بدلا من موقعه المفضل كرأس حربة "هنا في أرسنال، الوضع مختلف، كرة القدم مختلفة، اللاعبون والأساليب مختلفة".

تابع "في سيتي لم يكن المهاجم يلمس الكرة كثيراً، يمكنكم ملاحظة ذلك إذا شاهدتم المباريات".

أردف: "تحدثت كثيراً مع أرتيتا عن أسلوب اللعب. هو يعرفني وأنا كذلك، فهمت ما يريده مني".

وكان أرتيتا ضمن الجهاز الفني لغوارديولا مدربا للفريق الأول عندما انضم جيزوس في 2017، وذلك قبل انتقاله إلى فريق شمال لندن بعد سنتين.

وقال جيسوس "هنا أنا حرّ في الملعب، العب كرة القدم مع بسمة على وجهي واحاول تقديم افضل ما عندي".

ويتصدر ارسنال ترتيب الدوري بعد 6 انتصارات في اول سبع مباريات، ويخوض دربي شمال العاصمة السبت ضد ضيفه توتنهام الثالث.

ورغم مروه بفترة جيدة، لم يستدع جيزوس الى وديات المنتخب البرازيلي الاخيرة ضد غانا (3-0) وتونس (5-1)، استعدادا لمونديال قطر.

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