فيديو للاعب هولندي يرتل القرآن بصوت مميز في الملعب يشعل وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان

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أشعل لاعب فريق زفوله الهولندي، دافي فان دن بيرغ، مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو له وهو يرتل القرآن بصوت مميز في الملعب.

وظهر الهولندي دافي فان دن بيرغ أمام الكاميرا في إحدى المباريات داخل الملعب، وهو يقرأ آيات من سورة النازعات بشكل مميز.

ووفقا لوسائل إعلام فأن دافي فان دن بيرغ (22 عاما) اعتنق الدين الإسلامي قبل أشهر قليلة، وحفظ آيات من القرآن الكريم.

وتعرض اللاعب الهولندي لصدمة قوية كانت سببا في اعتناقه الدين الإسلامي، حيث ماتت والدته بشكل مفاجئ.

وقال فان دن بيرغ في تصريحات صحفية وفقا لروسيا اليوم: "لقد افتقدت جزءا كبيرا في حياتي، كان عمري 15 عاما فقط، لم أكن أصدق أن الأشياء لا تعود بعد الموت".

وأضاف: "وجدت الأمر مخيفا بعض الشيء، فكرت في مدى السرعة التي رحلت بها والدتي، لقد رحلت بسبب السرطان، إذا ماذا سيحدث لو رحلت أنا أيضا، لم أستطع النوم".

وأتم قائلا: "أشياء جديدة فكرت بها في ذلك الوقت يصعب الحديث عنها، كنت أنسحب إلى غرفتي وأصلي".

بدأ فان دن بيرغ مشواره الاحترافي عام 2008 بالتدرج في صفوف ناشئي بي إس في آيندهوفن الهولندي.

وانتقل بعد ذلك إلى أوتريخت عام 2019 ليستمر مع الفرق لمدة 3 سنوات ونصف، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة إلى صفوف رودا في يناير 2022.

ومع بداية موسم 2021-2022، انتقل فان دن بيرغ إلى صفوف نادي زفوله، ليوقع مع الفريق لمدة عامين ويبدأ رحلة جديدة في مشوراه الاحترافي.

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