بهدف تطوير الرياضة.. اتفاقية تعاون بين روسيا وسوريا حتى عام 2024

المصدر: وكالات

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وقع وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين، ورئيس الاتحاد الرياضي السوري فراس معلا، على اتفاقية تعاون في المجال الرياضي حتى عام 2024.

وجاء ذلك ضمن منتدى "روسيا - قوة رياضية" بالعاصمة الروسية موسكو، حيث تم الاتفاق على إقامة تدريبات وأحداث مشتركة في 10 لعبات بهدف تطوير الرياضة، وفقا لوكالة "تاس".

وتعتزم الدولتان المشاركة في تطوير الرياضات:" الملاكمة والجودو والكاراتيه ورفع الأثقال والسباحة".

ومن المقرر أيضا إقامة فعاليات تدريبية ورياضية في" التنس وكرة السلة والمصارعة وألعاب القوى وكرة القدم" خلال العامين المقبلين.

كما نص الاتفاق على تعميق التفاعل والتعاون بين الجامعات في مجال علوم الرياضة.

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