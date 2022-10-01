رغم السخرية من الفكرة.. حلم مباريات كل النجوم يقترب من أرض الواقع

المصدر: البيان

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بدأت أندية الدوري الإنجليزي في المضي قدماً بشكل جدي، في مقترح تنظيم مباريات تشمل التنافس بين نجوم البطولة مع نظرائهم في باقي الدوريات الكبرى بأوروبا.

واقترح تود بويلي مالك تشيلسي الإنجليزي مؤخراً إقامة مباراة كل النجوم بين فريقين من الدوري مقسمة بين الشمال والجنوب، وهو ما لقى سخرية وهجوماً قوياً أبرزها من يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، ونفس الأمر من بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وأكدت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن المديرين التنفيذيين في الدوري الإنجليزي أعطوا المزيد من الاهتمام للفكرة من حيث المبدأ، مع إمكانية حدوثها بشكل مختلف.

ويعتبر الاقتراح الأكثر ترجيحاً للحدوث هو إقامة مباريات بين نجوم الدوري الإنجليزي ضد نظرائهم من نجوم بدوريات أخرى مثل الدوري الإسباني، الألماني، الفرنسي والإيطالي.

ومن المتوقع إقامة هذه المباريات بنظام فريق مكون من نجوم لكل دوري، خلال فترة الصيف أو العطلة الشتوية، بوجود صعوبة في العثور على موعد مناسب للتقويمات بالمسابقات المختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباريات ستقام خارج إنجلترا أو ربما بدولة غير أوروبية حول أنحاء العالم، وذلك لتأمين المزيد من الصفقات المربحة لحقوق البث التلفزيوني الأجنبي.

واستعرض التقرير التشكيلات المحتملة للدوريات الكبرى حال إقامة مباراة كل النجوم فيما بينهم.

تشكيل نجوم الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: أليسون "ليفربول".

خط الدفاع: ريس جيمس "تشيلسي"– روبين دياز "مانشستر سيتي"– تياجو سيلفا "تشيلسي" – زيتشينكو "أرسنال".

خط الوسط: دي بروين "مانشستر سيتي"– رودري "مانشستر سيتي"– ديكلان رايس "ويست هام".

خط الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"– هالاند "مانشستر سيتي"– لويس دياز "ليفربول".

تشكيل نجوم الدوري الإسباني

حراسة المرمي: تيبو كورتوا "ريال مديد"

خط الدفاع: جول كوندي "برشلونة"– ميليتاو "ريال مدريد"– خيمينيز "أتلتيكو مدريد"– ألابا "ريال مدريد".

خط الوسط: لوكا مودريتش "ريال مدريد" – بوسكيتس "برشلونة"– بيدري "برشلونة".

خط الهجوم: كريم بنزيما "ريال مدريد"– روبرت ليفاندوفسكي "برشلونة"– فينيسيوس جونيور "ريال مدريد".

تشكيل نجوم الدوري الإيطالي

حراسة المرمي: مايك ماينان "ميلان".

خط الدفاع: دي لورينزو "نابولي" – بريمير "يوفنتوس"– سكرينيار "إنتر ميلان"– سبينازولا "روما".

خط الوسط: سافيتش "لاتسيو"– بروزوفيتش "إنتر ميلان"–"كييزا "يوفنتوس"– ديبالا "روما"– لياو "ميلان".

خط الهجوم: أوسمين "نابولي".

تشكيل نجوم الدوري الألماني

حراسة المرمى: سومير "بوروسيا مونشنغلادباخ".

خط الدفاع: فريمبونج "باير ليفركوزن" – ديفيز " بايرن ميونخ"– دي ليخت "بايرن ميونخ"– جفارديول "لايبزيغ".

خط الوسط: كيميتش "بايرن ميونخ"– بيلينجهام "بوروسيا دورتموند"– جنابري "بايرن ميونخ"– موسيالا "بايرن ميونخ" – ماني "بايرن ميونخ".

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو "لايبزيغ".

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