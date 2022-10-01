نيمار يرقص على أغنية حملة الرئيس البرازيلي.. والانتقادات تطوله

المصدر: وكالات

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ظهر النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، في مقطع فيديو مصور وهو يرقص على أنغام أغنية الحملة الانتخابية الخاصة بجايير بولسونارو، المرشح الرئاسي في البرازيل، الذي يمني نفسه بولاية جديدة.

وكان نيمار أعلن في وقت سابق دعمه لبولسونارو بعد يوم من زيارة الأخير لمعهد خيري بالقرب من ساو باولو، تابع للاعب البرازيلي.

وحل جايير بولسونارو خلف الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في استطلاعات الرأي قبل خوض غمار الجولة الأولى للانتخابات في غداً الأحد 2 أكتوبر.

ونشر بولسونارو المقطع المصور لنيمار على "تويتر"، وربط مسعاه لنيل فترة رئاسية جديدة بمساعي البرازيل، العاشقة لكرة القدم، للفوز بمسابقة كأس العالم 2022 للمرة السادسة.

وكتب بولسونارو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرا لك نيمار.. البرازيل قبل كل شيء، الرب قبل كل شيء".

ونشر نيمار الفيديو على حسابه الرسمي في شبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، حيث ظهر يرقص جالساً وهو يردد الكلمات الآتية من أغنية دعائية تروج للتصويت لبولسونارو: "صوت وصوت وأكد.. 22 هو بولسونارو"، على الرغم من أن صوت المهاجم لا يمكن سماعه في الفيديو، إذ يمثل الرقم 22 الرمز الانتخابي لبولسونارو.

وتعرض نيمار، بعد إعلان دعمه العلني للرئيس بولوسونارو، لوابل من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل، لكن نجم باريس سان جيرمان رد بطريقة ساخرة على الهجوم الذي طاله.

ونشر نيمار "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر"، مخاطبا فيها منتقديه: "إنهم يتحدثون عن الديمقراطية وأشياء كثيرة، ولكن عندما يكون لشخص ما رأي مختلف، فإنه يتعرض للهجوم من قبل أولئك الذين يتحدثون عن الديمقراطية"، وأرفق نيمار "تغريدته" بـ"إيموجي" ضاحك وآخر يعبر عن عدم الفهم.

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