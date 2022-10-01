رونالدينيو يكشف عن أسوأ ذكرياته مع باريس سان جيرمان

المصدر: البيان

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كشف نجم المنتخب البرازيلي السابق رونالدينيو، عن أسوأ ذكرياته مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وقتما كان يلعب بين صفوفه.

وقال رونالدينيو في تصريحات عبر شبكة "كاريه" الفرنسية: "أسوأ ذكرياتي مع باريس، أنني لم أبق فترة أطول مع الفريق".

وأضاف: "إذا كان قوام الفريق مختلفاً أو عملت مع مدربين آخرين أو بظروف أخرى، لكنت فضلت البقاء لفترة أطول مع البي إس جي".

وأتم: "كانت إرادة الله، انتهى بي المطاف بالانتقال إلى نادٍ آخر رائع (برشلونة)، حيث عشت معه لحظات سعيدة".

وكان الساحر البرازيلي رونالدينيو دافع عن ألوان باريس سان جيرمان لمدة موسمين خلال الفترة من 2001 وحتى 2003، قبل أن ينتقل إلى صفوف برشلونة.

وسجل رونالدينيو 25 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة، خلال 77 مباراة لعبها بقميص باريس سان جيرمان، لكنه لم يُتوج بأي لقب مع النادي الفرنسي.

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