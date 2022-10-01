أوبلاك مطلوب في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، مطلوباً في الموسم المقبل بالدوري الإنجليزي، وفقاً لتقارير إسبانية.

وبحسب موقع "فوتبول إسبانيا" فإن توتنهام يخطط للتعاقد مع يان أوبلاك كبديل لحارسه الحالي الفرنسي هوغو لوريس، حيث يبحث الفريق الإنجليزي عن حارس مرمى يخلف الأخير، الذي سيبلغ عامه السادس والثلاثين عقب بطولة كأس العالم 2022.

وأكد التقرير أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، يفكر في مستقبل حراسة المرمى بفريقه، رغم أن لوريس مازال يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2024، لكنه يرى في أوبلاك خير بديل للوريس على المدى القريب.

وأكد الموقع الإسباني أن اسم أوبلاك يرتبط بالرحيل عن أتلتيكو مدريد بعد الموسم الحالي وهو التاسع له الفريق، حيث يرغب الحارس السلوفيني في مناقشة مستقبله مع الروخيبلانكوس.

وأردف الموقع الإسباني قائلاً، إن أتلتيكو مدريد يضع الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا ضمن حساباته لضمه حال رحيل أوبلاك.

يذكر أن يان أوبلاك انتقل لصفوف أتلتيكو مدريد عام 2014، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي.

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