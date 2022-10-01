كلوس يصعد بمرسيليا إلى صدارة الدوري الفرنسي

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تألق جوناثان كلوس خلال فوز مقنع لأولمبيك مرسيليا 3-صفر على أنجيه، ليصعد لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الجمعة.

وبهذا الانتصار بدأ مرسيليا سلسلة من 11 مباراة خلال 55 يوما، واستفاد خلاله الفريق من جهود جناح وظهير منتخب فرنسا ليرفع المعنويات قبل مباراة مصيرية على الأرجح أمام سبورتنغ بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وسجل كلوس هدفا وصنع هدفين للويس سواريز وجيرسون،‭ ‬ليرفع رصيد مرسيليا إلى 23 نقطة من تسع مباريات، متقدما بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان، الذي يستضيف نيس اليوم السبت.

ويحتل أنجيه، الذي سدد في إطار المرمى مبكرا عبر نبيل بن طالب، المركز 14 ولديه ثماني نقاط.

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