نجم فرنسي يتوج بالكرة الذهبية 2022..صورة مسربة تكشف هوية الفائز

المصدر: وكالات

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ظهرت صورة مسربة في الساعات القليلة الماضية، ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم لكرة القدم.

وتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، بناء على ما قدمه مع ريال مدريد الإسباني على مدار الموسم الماضي، حيث خاض 46 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 15 هدفا.

وجاء بنزيما على رأس قائمة المرشحين التي ضمت 30 لاعبا وتم الإعلان عنها في 12 أغسطس الماضي، علما بأن الإعلان عن الفائز بالجائزة سيكون يوم 17 أكتوبر المقبل.

ونشر موقع مجلة "Sports Illustrated" الأمريكية صورة مسربة لترتيب اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2022 بعد اكتمال التصويت، وجاء كريم بنزيما في الصدارة بحصوله على 27 نقطة.

وجاء المهاجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي سابقا وبايرن ميونخ الألماني حاليا، في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتلاه النجم المصري محمد صلاح زميله السابق في "الريدز" في المرتبة الثالثة برصيد 14 نقطة.

واحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، المركز الرابع برصيد 10 نقاط، ومن ثم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ سابقا وبرشلونة الإسباني حاليا، في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سادسا برصيد 6 نقاط.

وجاء كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز السابع برصيد 3 نقاط، وتلاه الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بنقطتين، متساويا مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

واحتل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، المرتبة العاشرة برصيد نقطة واحدة، فيما خرج كريستيانو رونالدو، الفائز بالجائزة 5 مرات، من قائمة الـ10 الأوائل، بوجوده في المركز الـ11.

في السنوات الماضية، كان اختيار الفائزة بالكرة الذهبية يتم بناء على المستويات التي يقدمها اللاعبون على مدار العام الميلادي.

لكن "فرانس فوتبول" أجرت عدة تغييرات على النسخة المقبلة من جائزة الكرة الذهبية، حيث إن التقييم سيرتكز على نتائج اللاعبين في الموسم الكروي (2021-2022)، في الفترة بين أغسطس 2021 ومايو 2022، وليس في العام الميلادي كما كان يتم سابقا.

وتم تقليل عدد المصوتين من الصحفيين من ممثلي 170 دولة ليفتح نظام التصويت لممثلي أول 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالنسبة لجائزة الرجال، وأفضل 50 بلدا في تصنيف الـ"فيفا" للسيدات بالنسبة لجائزة أفضل لاعبة.

وتضم الجوائز التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" 4 فئات، بينهما جائزتا "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب ولاعبة في العالم.

كما توجد جائزة "كوبا" لأفضل لاعب صاعد في العالم، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

يذكر أن حفل الكرة الذهبية 2022 سيقام يوم الاثنين 17 أكتوبر المقبل، على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما كشفت عنه مجلة "فرانس فوتبول" المانحة للجائزة في وقت سابق.

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