أول تعليق من تين هاغ بعد فوزه بجائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق إيرك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، على تتويجه بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر.

وكان تين هاغ توج بجائزة مدرب الشهر بعدما قاد الشياطين الحُمر للفوز في آخر أربع مباريات بالبريميرليغ، رغم البداية السيئة لليونايتد هذا الموسم، وتعرضه للخسارة مرتين أمام برايتون وبرينتفورد.

وقال تين هاغ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد والسيتي، أن جائزة أفضل مدرب وأفضل لاعب التي حصل عليها لاعبه راشفورد، تعكس تقدم مانشستر يونايتد.

وتابع: "ما نحققه كمجموعة، فعلناه معاً ويدل على أننا في الاتجاه الصحيح، هناك مساحة كبيرة للتحسين، لذلك علينا أن نتحسن أكثر".

وأتم: "أمر إيجابي إننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويتعين علينا أيضاً مواصلة العمل بجد للوصول إلى أعلى مستوى".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة صعبة أمام نظيره السيتي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

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