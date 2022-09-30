مدرب مانشستر يونايتد يكشف الغائبين عن مواجهة السيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، عن اللاعبين الغائبين في مباراة مانشستر سيتي المقبلة، نتيجة الإصابات التي يعانون منها.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره السيتي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال إيريك تن هاغ خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "هاري ماغواير مصاب ولن يلحق بالمباراة، ولدينا بعض الشكوك بالنسبة لباقي اللاعبين".

وأضاف: "هناك إصابات طويلة الأمد، مثل أكسل توانزيبي وبراندون ويليامز".

وتابع: "أنتوني مارسيال كان يتدرب طوال الأسبوع مع المجموعة، لذلك أنا سعيد حقاً بهذا الأمر، أما راشفورد فعاد إلى التدريب، لذلك نحن أيضاً سعداء بذلك".

ومن المحتمل عودة ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال لقائمة مانشستر يونايتد التي تستعد لمواجهة السيتي، بعدما غاب راشفورد عن آخر مباراتين بسبب الإصابة، ولم يلعب مارسيال سوى 45 دقيقة هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، نتيجة معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

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