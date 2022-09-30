على رأسها الكلاسيكو.. 20 مواجهة كبرى بالملاعب الأوروبية في أكتوبر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فيما استحوذت جولة المباريات الدولية على معظم الاهتمام خلال الأسبوعين الماضيين في عالم كرة القدم، ستكون مباريات الديربي والمواجهات الكبيرة على مستوى الأندية هي عنوان المنافسة الكروية في شهر أكتوبر المقبل.

وبداية من غد السبت، يشهد شهر أكتوبر العديد من مباريات الديربي ولقاءات القمة في مختلف بطولات الدوري المحلية بأوروبا، وكذلك في دوري أبطال أوروبا و التي قد تحدد ملامح المنافسة في أكثر من بطولة قبل فترة التوقف المرتقبة في نوفمبر وديسمبر المقبلين بسبب كأس العالم 2022.

وترصد وكالة أنباء الإمارات /وام/ في هذا التقرير 20 مباراة ديربي وقمة مرتقبة خلال شهر أكتوبر، الذي سيحفل بقدر هائل من الإثارة الكروية.

وتتصدر مباراتا ليفربول مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي و ريال مدريد مع برشلونة في الدوري الإسباني قائمة هذه المواجهات الكبيرة المقررة في أكتوبر.

والمثير أن المباراتين تأتيان في يوم واحد هو 16 أكتوبر، وهو اليوم نفسه الذي يشهد أيضا لقاء القمة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي.

و أصبحت مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي الأكثر جذبا للاهتمام الجماهيري والإعلامي على مستوى العالم في السنوات القليلة الماضية مع المستوى المتميز الذي يقدمه الفريقان و ما تضمه صفوفهما من نجوم تحت قيادة المدربين الكبيرين الألماني يورجن كلوب/في ليفربول/ والإسباني جوسيب جوارديولا /في مانشستر سيتي/.

و برغم الكبوة التي واجهها ليفربول في مسيرته ببداية الموسم الحالي ما زالت مواجهته مع مانشستر سيتي من أكثر المباريات جذبا للاهتمام في العالم.

وفي اليوم نفسه ستكون جماهير كرة القدم على موعد مع نسخة جديدة ، قد تكون الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة، من مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال وبرشلونة في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه الفريقان هذا الموسم و السباق المحتدم بينهما على صدارة الدوري الإسباني الذي يحمل لقبه ريال مدريد.

و بعد الكبوة الهائلة التي مر بها في الموسم الماضي، عمد برشلونة إلى تدعيم صفوفه بعدة صفقات مؤثرة خلال صيف هذا العام ليعود بقوة إلى دائرة المنافسة مع ريال مدريد وهو ما ينتظر أن يزداد قوة وإثارة من خلال مباراة الكلاسيكو.

وفي اليوم نفسه، يلتقي سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي منافسه العنيد مارسيليا في قمة تقليدية بالدوري الفرنسي.

و تبدأ المباريات الكبيرة المرتقبة في أكتوبر من خلال الديربي اللندني غدا السبت بين أرسنال وتوتنهام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وفي اليوم التالي مباشرة، ستكون البطولة نفسها على موعد مع ديربي آخر ربما أكثر قوة وإثارة حيث يلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب جاره مانشستر يونايتد.

كما تشهد البطولة نفسها في الأسابيع التالية أكثر من مباراة كبيرة ومهمة مثل المواجهة بين أرسنال وليفربول في 9 أكتوبر ولقاء أرسنال مع مانشستر سيتي وتشيلسي مع مانشستر يونايتد في 19 و22 من الشهر نفسه على الترتيب.. فيما يترقب الدوري الألماني مواجهة من العيار الثقيل بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ حامل اللقب في 8 أكتوبر.

و خلال شهر أكتوبر، سيكون الدوري الإيطالي على موعد مع أكثر من مباراة قمة ستبدأ بالمواجهة غدا بين انتر ميلان وروما ، وتختتم بالمباراة بين روما ونابولي في 23 أكتوبر، لكن اللقاء الأكثر إثارة سيكون بين ميلان حامل اللقب ويوفنتوس في 8 أكتوبر ثم يحل يوفنتوس ضيفا على جاره تورينو بعدها بأسبوع فقط في لقاء الديربي المثير دائما بين قطبي مدينة تورينو.

وبخلاف الدوريات المحلية بأوروبا، ستشهد بطولة دوري أبطال أوروبا 6 مواجهات كبيرة ومثيرة سيكون أبرزها بين انتر ميلان الإيطالي وبرشلونة اللذين يلتقيان ذهابا في ميلانو وإيابا في برشلونة في يومي 4 و12 أكتوبر كما يلتقي ليفربول مع رينجرز الاسكتلندي وميلان مع تشيلسي ودورتموند مع مانشستر سيتي وبرشلونة مع بايرن ميونخ في 4 و11 و25 و26 أكتوبر.. في حين يشهد الدوري البرتغالي في 21 أكتوبر مباراة القمة بين بورتو ومنافسه التقليدي العنيد بنفيكا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز