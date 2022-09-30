نائب رئيس الوزراء الروسي: الرياضة فقدت متعتها بغيابنا

المصدر: وكالات

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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، بأن سياسة التمييز تجاه الرياضيين الروس أدت إلى فقدان متعة المشاهدة، في المنافسات الدولية.

وقال تشيرنيشنكو في منتدى "روسيا قوة رياضية": "الشيء الرئيسي هو أن سياسة التمييز تجاه الرياضيين الروس لم تحقق نتيجة فعالة، عندما حرمنا الدمى من المنافسة، فقدوا متعة المتابعة والموضوعية".

وتابع: "نحن لا ننغلق على أنفسنا من الاتصالات الدولية، نحن نتعاون مع الدول الصديقة من البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوصت الاتحادات الرياضية بألا تسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا.

واتبعت الغالبية العظمى من الاتحادات الرياضية الدولية نصيحة اللجنة الأولمبية الدولية، وعليه لن يتمكن الرياضيون من روسيا وبيلاروس على الأرجح، من المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تقام في عام 2024، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس، علماً بأن توصيات بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولات الدولية، صدرت عن العديد من المنظمات والاتحادات الدولية أيضاً.

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