منها الأموال.. هالاند يكشف أسباب اختياره عرض مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف النجم النرويجي آرلينغ هالاند الهداف الجديد لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى صفوف السيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مشيراً إلى المال أصبح جزءً أساسياً في عالم كرة القدم.

وقال هالاند في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "لم أتخذ أبداً قرار الذهاب إلى نادٍ أو آخر اعتمادًا على المدرب، لكن وجود غوارديولا في مانشستر سيتي كان ميزة إضافية، إنه أفضل مدرب في العالم".

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي: "اتخذت قراري في الأسبوع الثاني من شهر أبريل الماضي، السيتي قدم لي أفضل مشروع رياضي في العالم، وهذا هو المكان الذي سأقوم فيه بأفضل عمل ممكن".

ولم يخف هالاند أهمية المال في عالم كرة القدم، قائلاً: "عندما كنت طفلاً مثل أي شخص آخر، كنت أحلم بأن أصبح أفضل لاعب في العالم وأكسب المال، والآن أنا أفعل ذلك".

وأتم "أعتقد أن المال مهم بالنسبة لي وللجميع حتى لو لم يكن هو السبب الرئيسي وراء اللعب، لكن من الواضح أنهم إذا عرضوا علي 5 آلاف كرونة نروجية (عملة النرويج) مقابل وظيفة، ثم 10 آلاف لأفعل الشيء نفسه، فسأختار الأخير وهذا منطقي".

يذكر أن هالاند (22 عامًا) انضم إلى صفوف مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويستعد هالاند للمشاركة لأول مرة في ديربي مدينة مانشستر، الأحد المقبل، على ملعب الاتحاد.

ويتربع هالاند حالياً على صدارة هدافي البريمرليغ برصيد 11 هدفاً أحرزها خلال 7 مباريات فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز