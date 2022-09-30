غالتييه يعترف: مبابي "حر" مع منتخب فرنسا "مُقيد" مع سان جيرمان

المصدر: أ ف ب

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أعتبر مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه ان مهاجمه الفذ كيليان مبابي "أكثر تقييدا" في صفوف فريقه منه في منتخب فرنسا.

وكان مبابي المح الى ذلك عقب مباراة منتخب بلاده ضد النمسا الاسبوع الماضي، عندما اعتبر بانه يملك هامشا من الحرية اكبر في صفوف فرنسا، مشيرا الى انه مع الاخير "يُطلب منه القيام باشياء مختلفة" الى جانب اوليفييه جيرو في ظل غياب كريم بنزيمة بداعي الاصابة.

وقال غالتييه في مؤتمر صحافي الخميس "تحليله صائب. فهو ليس في التركيبة ذاتها التي يتواجد فيها في صفوف منتخب فرنسا".

وأضاف "بالتأكيد في سان جرمان هو اكثر تقييدا في المقدمة، نظرا لنوعية اللاعبين التي نملك، لكني لا اعتقد بانه يحصل على حرية اقل".

وشرح غالتييه ذلك بعدم وجود رأس حربة كلاسيكي في صفوف سان جرمان وبالتالي بات مبابي يشغل هذا المركز يعاونه النجمان الارجنتيني ليونيل ميسي على اليمين والبرازيلي نيمار على اليسار.

واضاف غالتييه "كنا متأكدين من حاجتنا الى لاعب رابع (مهاجم) مع ميزات مختلفة ليكون لدينا المزيد من الحلول والخيارات. لكن هذا النوع من اللاعب لم يصل، للأسف هذه هي الحال".

وتابع "يملك مبابي هذا النوع من اللاعبين في صفوف منتخب فرنسا بشخص اوليفييه جيرو. ليس لدينا هذا النوع لكن انواع مختلفة".

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