صلاح جديد على "رادار" ليفربول

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نجم بيراميد إبراهيم عادل ليكون محمد صلاح الجديد في الريدز.

ووفقًا لصحيفة المصري اليوم نقلا عن «90 دقيقة» فإن ليفربول يبدي اهتمامًا كبيرًا باللاعب المصري إبراهيم عادل، الذي يتم الترحيب به على أنه «محمد صلاح القادم».

وأضاف التقرير أن اللاعب يبلغ 21 عامًا ويلعب حاليًا مع نادي بيراميدز المصري، لكنه ارتبط بالانتقال إلى أوروبا لأكثر من عام منذ ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول.

وتابع التقرير أن هناك مجموعة من الأندية الأوروبية تهتم باللاعب، ويعتقد الكثيرون أنه اللاعب الأكثر إثارة الذي يشبه محمد صلاح.

ويُعتقد أن صلاح نفسه قد تأكد من أن رؤساءه في ليفربول على دراية كاملة بموهبة عادل، ويدرك أن الكشافة كانوا على دراية به بالفعل على أي حال.

وكان عادل موضوع عرض من نادي إف سي نوردجيلاند الدنماركي خلال الصيف لقد حاولوا شراءه بعرض 2 مليون جنيه إسترليني، لكنه أقل إلى حد ما من تقييم بيراميدز، والذي يُعتقد أنه لا يقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى الوظائف الإضافية.

ومنذ ذلك الحين، سلم بيراميدز صفقة جديدة طويلة الأجل إلى عادل، لكن يُعتقد أن خطوة يناير تم تقييمها من قبل العديد من الأطراف، بما في ذلك ليفربول.

وأنهى التقرير أن ليفربول ليس المهتم الوحيد بإبراهيم عادل في إنجلترا، فهناك أرسنال وبرينتفورد وبرايتون ونوتنجهام فورست من بين الأندية التي شاهدته مؤخرًا.

ويُعتقد أن الأطراف المعنية ستنظر في عقد صفقة لعادل في يناير، قبل إعارته إلى فريق آخر في أوروبا، وقبل أن يتأهل للحصول على تصريح عمل للعب في إنجلترا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز