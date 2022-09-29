تصميم جديد لقميص «سيتي للرياضات الإلكترونية»

المصدر: دبي - البيان

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كشف نادي مانشستر سيتي وعلامة بوما عن أحدث إصدار لمجموعة منتجات مخصصة للرياضات الإلكترونية والتي تتضمن إصداراً جديداً من قميص وسترة الرياضات الإلكترونية، وسيرتدي القميص اللاعبون المحترفون بفريق سيتي للرياضات الإلكترونية والذين يمثلون الفريق في لعبتي الفيفا وفورتنايت، ومن ضمنهم شون سبرينجيت، وريان بيسوا، وكونراد سكرام وإيدان مونغ، وجاكوب هانسن.

واستلهم تصميم القميص من خصائص شاشات التلفزيون، ولا سيما التشوه البصري الذي يظهر عند انقطاع الاتصال أو الإشارة، يُعد هذا التصميم الذي يعتمد على مخطط ألوان مذهل،السمة الرئيسية لقميص فريق الرياضات الإلكترونية هذا الموسم.

ويظهر شعار المؤسسة التقنية الرائدة وشريك النادي الرسمي المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات على الواجهة الأمامية للقميص وتظهر إطارات نيكسن أعلى الكم الأيسر.

قال شون سبرينجيت لاعب سيتي في لعبة «فيفا»: تصميم القميص رائع، كنت مع النادي منذ إطلاق أول قميص لفريق الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع علامة بوما في عام 2019، وفي كل عام يقدم النادي تصميماً أكثر إبداعاً، ومن الرائع عودة السترة ذات القلنسوة التي كانت إضافة رائعة في العام الماضي.

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