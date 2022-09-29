بسبب صدمة صوتية.. نقل حارس مرمى للمستشفى بعدما فقد السمع (فيديو)

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباراة "كلاسيكو" في شيلي بين يونيفرسيداد كاتوليكا ويونيفرسيداد دي شيلي أحداث شغب مؤسفة، حيث أصيب حارس مرمى الأخير مارتن بارا إثر إلقاء الجماهير الغاضبة ألعابًا نارية عليه.

وبحسب تقارير صحفية محلية، تم نقل بارا إلى المستشفى بعد إصابته بـ "صدمة صوتية حادة"، بينما أوقف الحكم المباراة التي جمعت الفريقين في إياب ربع نهائي كأس شيلي، بسبب عدم ضمان سلامة اللاعبين.

وقال نادي يونيفرسيداد دي شيلي إن الحارس خضع للفحص بعدما تعرض لصدمة صوتية حادة، وأضاف في بيان على حساب النادي بموقع "تويتر": "سيخضع الحارس لفحص الأذن لتحديد خطورة إصابته".

ودان الاتحاد الشيلي لكرة القدم أعمال العنف التي وقعت في المباراة، وحالت دون التطور الطبيعي للمشهد الرياضي، وفق بيانه.

وأضاف: "سيسلم ملف المباراة وغيره من الأدلة التي نجمعها إلى المحكمة التأديبية المستقلة ومكتب المدعي العام، حتى يمكن معاقبة المسؤولين".

وأعلن الاتحاد أنه سيعقد اجتماعا الخميس لتحليل ما حدث، واتخاذ قرار بشأن المباراة.

🎥| بسبب صدمة صوتية.. نقل حارس مرمى للمستشفى بعدما فقد السمع https://t.co/RT36Pv4QvD#البيان_الرياضي pic.twitter.com/grQWrM04XZ — البيان الرياضي (@AlBayanSports) September 29, 2022

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز