شقيقة رونالدو تفتح النار على جماهير البرتغال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فتحت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، النار على منتقدي أداء النجم البرتغالي في بلاده، واصفة إياهم بالأغبياء والتافهين.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية، ما كتبته كاتيا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث قالت "الأوقات الحالية لا تفاجئني إطلاقاً، كان البرتغاليون يبصقون على الطبق الذي يأكلون منه، لطالما كان الأمر كذلك، من الضروري تقديم يد المساعدة لأولئك الذين قدموا يدهم دائماً للبرتغال، لكن البرتغاليين مرضى، تافهون، بلا روح، أغبياء، جاحدون للجميل إلى الأبد".

وتابعت "لديه عائلته ومن يحبونه إلى جانبه، سيكونون دائماً إلى جانبه، مهما حدث".

وأتمت "لهذا السبب عندما يظهر شخص ما بين الرماد ويغير العقليات، فإنه يُزعج معك دائماً، حافظ على هدوئك".

وشارك رونالدو في المباراة التي خسرها منتخب البرتغال أمام إسبانيا، ليفشل "برازيل أوروبا" في التأهل للأدوار النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، الأمر الذي عرض النجم البرتغالي للانتقادات من الصحافة والإعلام والجماهير في بلاده، متهمينه بتراجع مستواه.

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