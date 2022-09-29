140 مليون يورو خسائر إنتر ميلان

المصدر: (ميلانو - أ ف ب)

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أعلن نادي إنتر الايطالي أمس، أنه سجل خسائر بقيمة 140 مليون يورو (133.9 مليون دولار) لموسم 2021-2022، في انخفاض واضح في أعقاب جائحة (كوفيد19).

كانت الخسائر التي قال إنتر إنها تعود لاستمرار القيود المرتبطة بالجائحة في النصف الأول من الموسم الماضي، أقل بنحو 105 ملايين يورو من الخسائر القياسية في الموسم السابق الذي تضرر بشكل كبير بسبب فيروس كورونا.

وزادت الإيرادات أيضًا 75 مليون يورو عن الموسم السابق لتصل إلى 439.6 مليون يورو. وقال بطل 2021 إنه إذا لم تؤخذ نهاية موسم 2019 - 2020 في الاعتبار، فإن زيادة الإيرادات تبلغ 140 مليون يورو.

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