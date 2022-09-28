ليفربول يتغزل بمحمد صلاح بعد تألقه مع الفراعنة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أشاد نادي ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح، بعد مساهمته في فوز "الفراعنة" على منتخب النيجر ، في المباراة الودية التي جمعتهما الجمعة الماضي ضمن استعدادت المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول باللغة العربية على موقع "تويتر"، صورة لصلاح بعد اختياره ضمن فريق الأسبوع EASPORTSFIFA ، وأرفقتها بعبارة : "محمد رائع كعادته، هدفان مع منتخب بلاده وضعا صلاح في فريق الاسبوع EASPORTSFIFA



وفازت مصر على النيجر بثلاثية نظيفة سجل منها محمد صلاح ثنائية في الدقيقتين 43و 67و مصطفى محمد في الدقيقة 55 لكن محمد صلاح غاب عن مواجهة ليبيريا مساء أمس التي تغلب فيها الفراعنة بثلاثية نظيفة بعدما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إراحة بعض اللاعبين واستبعادهم من هذه المباراة، وهم محمد صلاح، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، بالإضافة إلى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك.

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