سنبكي بعد اعتزاله.. سكالوني يشبه ميسي بفيدرير

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يرى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، أن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، مثل أسطورة كرة التنس روجر فيدرير، مشيراً إلى أنه يجب الآن الاستمتاع بلعب ميسي قبل اعتزاله كرة القدم.

وقال سكالوني في تصريحات نقلتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية "علينا أن نستمتع بما يقدمه ليو، إنه مثل روجر فيدرير".

وتابع "لقد شاهدنا فيدرير يودع التنس باكياً بعد قرار الاعتزال، بكينا جميعاً أيضاً، عندما يعتزل ميسي سيحدث نفس الأمر، الشيء الوحيد الذي يجب علينا أن نفعله الآن هو الاستمتاع بلعبه".

وواصل "أنا لا أعرف ما إذا كان سيظهر لاعب مميز مثله في المستقبل أم لا، سأدفع ثمن تذكرة مباراة لأشاهده، سأشتري أي قميص يرتديه".

وأتم "ميسي جعلنا نشعر بالارتياح في منتخب الأرجنتين، نحن نختار أفضل العناصر، إذا كان لديك لاعبون جيدون بالفعل، فسيكون الأمر أسهل وهو ما يحدث بالفعل".

وكان ميسي سجل هدفين في شباك جامايكا خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وانتهت بفوز التانغو بثلاثية دون رد.

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