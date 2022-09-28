إصابات برشلونة.. لاعب جديد يغيب عن الكلاسيكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، مدة غياب الدولي الإسباني هيكتور بيليرين مورينو مدافع برشلونة، بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات النادي الكتالوني.

وكان برشلونة أعلن صباح اليوم الأربعاء إصابة بيليرين في الساق اليسرى.

ولم يوضح برشلونة في بيانه مدة غياب بيليرين عن الملاعب، ولكن وفقاً لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيليرين سيغيب عن برشلونة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويعني ذلك أن بيليرين لن يتواجد في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، التي تقام الأحد 16 أكتوبر.

وبخلاف مباراة الكلاسيكو، لن يتواجد بيليرين في سبع أو ثماني مباريات مع برشلونة، إذ يغيب عن فريقه أمام انتر ميلان وبايرن ميونخ في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعتبر غياب بيليرين بمثابة ضربة قوية لبرشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز، وذلك بعد إصابة كل من رونالد أراخو وجول كوندي من قبل، حيث أصبح النادي الكتالوني بدون أي لاعب في مركز الظهير الأيمن خلال الوقت الراهن، مع إصابة سيرجي روبيرتو هو الآخر قبل فترة التوقف الدولي.

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