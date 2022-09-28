بنزيما يُعلن جاهزيته: سعيد بالعودة وهذا ما نخطط له

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أجرى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، حوارًا مع الموقع الرسمي للميرنغي تحدث فيه عن حالته، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان بنزيما يعاني من إصابة في العضلة الوترية، بجانب إجهاد زائد في عضلات الفخذ الأيمن، وغاب عن صفوف الميرنغي منذ مباراة سيلتيك الأسكتلندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت 6 سبتمبر الجاري.

وأكد بنزيما جاهزيته للعودة والمشاركة مرة أخرى مع ريال مدريد، بعد شفائه من الإصابة، حيث قال: "سعيد بالعودة لتدريبات فريقي، كان لدي الوقت الكافي للاستعداد، أشعر بالراحة وأتطلع للعب المباراة المقبلة".

وأضاف "قمت بكثير من العمل البدني، لم ألمس الكرة، واليوم كان المران الأول لي، وأجريت تمارين عضلية في الصالة الرياضية".

وأكمل "وصلت متأخراً قليلاً بعد الإجازة الصيفية، ولم يسعني الوقت لإجراء الفترة التحضيرية للموسم الجديد مع ريال مدريد، لذلك أجريتها الآن وأشعر بحالة جيدة".

وعن مستوى ريال مدريد هذا الموسم، قال بنزيما "أرى فريقاً جيداً جداً ومثالياً، أراه مليئاً بالانتصارات، الأهداف والشخصية، لدينا فريق كبير، ولا فرق بين اللاعبين الأساسيين والاحتياطين".

وعن جدول مباريات شهر أكتوبر المزدحم، قال بنزيما "علينا مواصلة العمل، نعلم أنه يجب علينا الفوز في جميع المباريات، كل المباريات مهمة وكل الفرق تريد الفوز على ريال مدريد، لكننا بحالة جيدة ومستعدين للمواصلة".

ويلتقي ريال مدريد مع أساسونا الأحد 2 أكتوبر، على ملعب سانتياغو برنابيو بالجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

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