يقترب من إنجاز بيليه.. نيمار على موعد مع التاريخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يفصل نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل، هدفين عن الوصول للقب الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، وذلك بعد هدفه الأخير بشباك تونس في المباراة الودية التي جمعت بينهما، أمس الثلاثاء، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2022، وانتهت لصالح السامبا 1/5.

وسجل نيمار الهدف الثالث للبرازيل، الذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول، ليصل إلى هدفه رقم 75 في تاريخ مشاركاته مع منتخب السامبا، خلال 121 مباراة خاضها رفقة السيلسياو.

ويفصل نيمار هدفين فقط على معادلة رقم أسطورة البرازيل بيليه، الذي يعد الهداف التاريخي لمنتخب السامبا برصيد 77 هدفاً.

يذكر أن أول مشاركة لنيمار مع البرازيل دولياً كانت أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أكتوبر 2010، وسجل وقتها نيمار هدفاً في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

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