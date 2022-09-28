بقيادة لويس فيغو.. مباراة في السماء تدخل موسوعة غينيس (فيديو)

المصدر: البيان

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دخلت مباراة كرة القدم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما أقيمت على متن رحلة طيران بارتفاع 6166.1 متراً، وهو أعلى ارتفاع جرى تسجيله حتى الآن.

وانعدمت الجاذبية في المباراة التي أقيمت بين فريقين كل فريق مكون من أربعة لاعبين، بمشاركة النجم البرتغالي السابق لويس فيغو.

وتعد هي المباراة الأولى من نوعها التي تقام في ظروف انعدام الجاذبية، وعلى أثر ذلك دخلت المباراة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وجرى تقديم الرقم القياسي من قبل مُحكم رسمي معتمد من غينيس، وتم التحقق من هذا الإنجاز من قبل شاهدين.

واستعرض لويس فيغو خلال المباراة مهاراته بالمراوغة بالكرة في ملعب كرة قدم بلغت مساحته 75 متراً مربعاً، جرى تصميمه خصيصاً داخل الطائرة، ومثل منطقة الشرق الأوسط في المباراة القطري حمد محمد حسن ومواطنته ياسمين الشرشني.

وضمت قائمة اللاعبين الآخرين ريانون إسماعيل، وجوني فاينز، وديدسون روشا، وبيغاد مصطفى، وفرح جفري.

وعلق لويس فيغو على هذه التجربة، قائلاً: "لقد عشت تجربة رائعة على ارتفاع 20 ألف قدم فوق سطح الأرض، مع مجموعة من عشاق كرة القدم الذين ارتقوا بشغفهم في هذه الرياضة إلى آفاق غير مسبوقة".

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