ليفربول وتشيلسي يهددان ريال مدريد في صفقة نجم دورتموند

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إسبانية أن ليفربول وتشيلسي، يرغبان في التعاقد مع جود بيلينغهام نجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشيلسي سيدخل بقوة في الصراع على التعاقد مع بيلينغهام من بوروسيا دورتموند.

وقالت الصحيفة إن مالك تشيلسي الجديد تود بويلي، على استعداد لتقديم أكثر من 100 مليون يورو لخطف الجوهرة الإنجليزية إلى ستامفورد بريدج.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي سيجد منافسة قوية من قبل ليفربول، في ظل إعجاب يورغن كلوب الشديد بالنجم الشاب.

ويعد بيلينغهام مطلوباً أيضاً في ريال مدريد، إذ يرى مسؤولو الميرنغي أن صاحب الـ 20 عامًا هو الوريث الشرعي للدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم الريال.

يذكر أن بيلينغهام لعب الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند 44 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 6 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وانضم بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند صيف 2020، قادماً من برمينغهام مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

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