نجم منتخب ألمانيا: علينا الاقتداء بريال مدريد في كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد توماس مولر نجم منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ، أنه يأمل أن يسير منتخب بلاده على درب ريال مدريد، ويقتدي بما يفعله الميرنغي تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خلال الموسم المنقضي.

وقال مولر في تصريحات نشرتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ربما يكون ريال مدريد مثالاً يجب أن يحتذى به، لقد لعبت مع العديد من المدربين منهم كارلو أنشيلوتي، الذي فاز بالعديد من الألقاب".

وتابع: "عندما لا تسير الأمور في الطريق الصحيح، فلابد من الوقوف على قدميك مرة أخرى والحفاظ على الثقة، لذلك من الأفضل أن نتبع نفس أسلوب ريال مدريد".

وكان مولر لعب تحت قيادة أنشيلوتي في بايرن ميونخ، عندما قاد الإيطالي المخضرم تدريب الفريق الألماني خلفاً لبيب غوارديولا الذي رحل لتولى مسؤولية تدريب مانشستر سيتي عام 2016.

ونجح ريال مدريد الموسم الماضي، في التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، كما فاز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الأوروبي.

وتعادل منتخب ألمانيا إيجابياً مع إنجلترا في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 3/3 قبل أيام، بعدما كان منتخب الماكينات متقدماً بهدفين دون رد، كما تلقى منتخب ألمانيا خسارة مفاجأة من المجر بالجولة الخامسة من المسابقة الأوروبية بهدف دون رد.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بنهائيات كأس العالم 2022، التي تضم منتخبات إسبانيا، كوستاريكا، اليابان.

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