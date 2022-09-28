عودة «الحكومة».. بنزيما يظهر في مران ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، للمشاركة في مران الميرنغي استعدادا لمباراة أوساسونا المقبلة.

ويلتقي ريال مدريد مع أساسونا الأحد 2 أكتوبر، على ملعب سانتياغو برنابيو بالجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان بنزيما يعاني من إصابة في العضلة الوترية، بجانب إجهاد زائد في عضلات الفخذ الأيمن، وغاب عن صفوف الميرنغي منذ مباراة سيلتيك الأسكتلندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت 6 سبتمبر الجاري.

وشارك بنزيما الذي تلقبه الجماهير العربية بـ "الحكومة" في مران ريال مدريد، وهو ما يشير إلى أن الدولي الفرنسي سيكون جاهزاً لمباراة أوساسونا المقبلة.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

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