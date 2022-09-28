إبراهيموفيتش يقتحم عالم الفن بفيلم كوميدي (فيديو)

المصدر: وكالات

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اقتحم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، عالم الفن بعدما قرر المشاركة بفيلم كوميدي فرنسي.

ونشر النجم السويدي، مقطعاً دعائيا للفيلم الفرنسي The Middle Kingdom، الذي سيتم إصداره قريباً، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ويلعب زلاتان (40 عاما) دور قائد روماني يدعى "أونوفوس"، في الإصدار الخامس من السلسلة الفرنسية الناجحة، والتي تم بث الجزء الأول منها في عام 1999.

وحسب المقطع المنشور، فإن زلاتان استخدم كلتا قدميه من أجل رفع خوذة كانت على الأرض، قبل أن يمسكها بيده ثم يضرب أحد الأعداء بها.

وارتدى زلاتان في المشهد درعا فوق قميص ميلان، بينما ظهر في لقطة أخرى وكأنه يلقي خطابا لجيشه الذي يستعد للذهاب إلى معركة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم على منصة نتفلكس العالمية، في اليوم الأول من شهر فبراير 2023.

ولا يعتبر إبراهيموفيتش أول لاعب كرة قدم يشارك في هذه السلسلة الناجحة، حيث سبقه عدد من نجوم اللعبة العالمين، وفقاً لما أكدته شبكة ESPN.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان صاحب السبق في الظهور بهذه السلسلة عام 2008، ونجم كرة السلة توني باركر، وأسطورة الفورمولا1 مايكل شوماخر.

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