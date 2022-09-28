بعد إنجازاته مع التانغو.. الاتحاد الأرجنتيني يكافئ سكالوني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن كلاوديو فابيان تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، توصل منتخب بلاده لاتفاق رسمي مع المدرب ليونيل سكالوني، على تجديد تعاقده.

ويقدم سكالوني نتائج مميزة مع الأرجنتين في الفترة الأخيرة، وقاد التانغو لتحقيق لقب كوبا أمريكا بعد غياب طويل.

وقال تابيا في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو: "فخور بالإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي مع ليونيل سكالوني، على البقاء في منصبه حتى نهائيات كأس العالم 2026".

وحل سكالوني محل خورخي سامباولي بعد خسارة الأرجنتين أمام فرنسا في دور الـ 16 لمونديال 2018.

وقاد سكالوني الأرجنتين العام الماضي للفوز بكأس أمريكا الجنوبية لأول مرة منذ عام 1993، بالإضافة إلى وصول منتخب التانغو للمباراة 35 على التوالي بدون هزيمة، منذ الخسارة أمام البرازيل في كوبا أمريكا 2 يوليو 2019.

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