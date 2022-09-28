ميسي يُقرب الأرجنتين من إنجاز تاريخي

المصدر: وكالات

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حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا جديدا بعد فوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة على جامايكا، خلال ودية استعدادية لمونديال قطر 2022.

وتمكن ميسي من تسجيل انتصاره الدولي رقم 100 بتسجيله هدفين من ثلاثية منتخب بلاده في مرمى جامايكا، ليصبح فريق التانغو أقرب إلى السلسلة القياسية لإيطاليا من دون خسارة.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف الدولية إلى 90 هدفاً في 164 مباراة، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني من المباراة على ملعب ريد بول أرينا.

وساهم هدفا ميسي بتأكيد فوز الأرجنتين الذي خاض حتى الآن 35 مباراة من دون خسارة، في سلسلة تعود إلى العام 2019 منذ خسارة نهائي كوبا أميركا، وباتوا على بعد مباراتين فقط من الرقم القياسي العالمي للمنتخب الإيطالي (37 مباراة بين عامي 2018 و2022).

وانتظر الأرجنتينيون ميسي لمضاعفة النتيجة قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، عندما استلم كرة على مشارف منطقة الجزاء وسددها قوية بيسراه في الشباك إلى يسار الحارس في الدقيقة 86.

ومن مكان الهدف الأول نفسه، تحصل "البرغوث" على ركلة حرة ليسجّل منها ثنائيته بتسديدة منخفضة جميلة خدع بها حائط الدفاع والحارس أندري بلايك على حد سواء في الدقيقة 89.

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