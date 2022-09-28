رئيس الاتحاد البرازيلي يُعلق على واقعة «الموز»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد أيدينالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنه يشعر بالصدمة بسبب التصرف العنصري الذي طال لاعب منتخب البرازيل ريتشارليسون خلال مباراة تونس الودية، من طرف أحد الجماهير الحاضرة في المدرجات.



وقال رودريغيز في تصريح نقله الحساب الرسمي للاتحاد البرازيلي على انستغرام: "مصدوم مما حدث، هذه المرة رأيت كل شيء بعيني، وجب التذكير أننا متساوون جميعاً مهما اختلف اللون أو الجنس أو الدين".

وتابع: "أشدد على ضرورة أن يتم التعامل مع الأمر بالجدية اللازمة".

وكان ملعب حديقة الأمراء في باريس شهد خلال ودية البرازيل وتونس أمس الثلاثاء واقعة صادمة، تمثلت في إلقاء «موزة» على ريتشارليسون لاعب منتخب السامبا، من أحد الجماهير المتواجدة في المدرجات، أثناء احتفاله بالهدف الثاني في شباك نسور قرطاج.

ونشر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عبر فيها عن موقفه الرافض للعنصرية وأي موقف متحيز لها، قائلاً: "لسوء الحظ، تم إلقاء موزة على العشب باتجاه ريتشارليسون صاحب الهدف البرازيلي الثاني، يعزز الاتحاد البرازيلي لكرة القدم موقفه المناهض للعنصرية ونبذ أي مظهر متحيز لها".

وكان المنتخب البرازيلي دخل الملعب بدون النجوم الأربعة على الزي الرسمي، للتذكير بأنه لولا لاعبيه أصحاب البشرة السوداء لما حصل على ألقابه في كأس العالم، ورفع لاعبوه لافتة قبل المباراة مكتوب عليها: "لولا لاعبينا السود لما حصلنا على ألقابنا"، وذلك في إطار حملته المناهضة للعنصرية.

وانتهت المباراة الودية بفوز البرازيل بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال قطر 2022.

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