بسبب الموز.. لقطة عنصرية تشعل ودية البرازيل وتونس (فيديو)

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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شهد ملعب حديقة الأمراء في باريس خلال ودية البرازيل وتونس واقعة صادمة، تمثلت في إلقاء «موزة» على ريتشارليسون لاعب منتخب السامبا، من أحد الجماهير المتواجدة في المدرجات، أثناء احتفاله بالهدف الثاني في شباك نسور قرطاج.

ونشر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عبر فيها عن موقفه الرافض للعنصرية وأي موقف متحيز لها، قائلاً: "لسوء الحظ، تم إلقاء موزة على العشب باتجاه ريتشارليسون صاحب الهدف البرازيلي الثاني، يعزز الاتحاد البرازيلي لكرة القدم موقفه المناهض للعنصرية ونبذ أي مظهر متحيز لها".

وكان المنتخب البرازيلي دخل الملعب بدون النجوم الأربعة على الزي الرسمي، للتذكير بأنه لولا لاعبيه أصحاب البشرة السوداء لما حصل على ألقابه في كأس العالم، ورفع لاعبوه لافتة قبل المباراة مكتوب عليها: "لولا لاعبينا السود لما حصلنا على ألقابنا"، وذلك في إطار حملته المناهضة للعنصرية.

وانتهت المباراة الودية بفوز البرازيل بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال قطر 2022.

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