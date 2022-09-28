"الليغا" تكشف عن توقيت "كلاسيكو" إسبانيا

المصدر: البيان

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كشفت رابطة الليغا، أول امس الاثنين، عن توقيت إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الليغا قررت إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 16 أكتوبر المقبل، في الساعة 4:15 مساء بالتوقيت المحلي (4:15 مساء بتوقيت الإمارات).

وستقام المباراة على ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل النادي الملكي، الذي يتصدر الدوري الإسباني بـ 18 نقطة، بينما يأتي برشلونة في الترتيب الثاني بـ 16 نقطة.

وسيفتقد برشلونة لخدمات ثنائي الدفاع جوليس كوندي ورونالد أراوخو في مباراة القمة أمام ريال مدريد، الذي ينتظر استعادة خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بن زيمة عقب انتهاء التوقف الدولي.

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