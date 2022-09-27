مدافع ريال مايوركا يفتح النار على فينيسيوس: يحتمي في شعار ضد العنصرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه أنطونيو رايلو مدافع ريال مايوركا، انتقادات لاذعة للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بعد الحملة التي وجهت ضد الأخير، خلال الأيام الماضية.

وكان كوكي قائد أتلتيكو مدريد هدد فينيسيوس، بأنه حال قام بالرقص وقت تسجيل أي هدف على ملعب ميتروبوليتانو ستكون هناك أزمة كبيرة، وهو ما جعل اللاعبون البرازيليون يدافعون عن مواطنهم بسبب تهديدات كوكي.

وقال أنطونيو رايلو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "فينيسيوس يحتمي في شعار ضد العنصرية، رغم أنه لا يحترم اللاعبين في مقابل ذلك".

وأكمل: "ما لا يعرفه الناس أن فينيسيوس جونيور داخل أرضية الملعب لا يحترم المنافسين إطلاقاً، يستخف بكل المنافسين بطريقة غير مقبولة".

وأتم: "من حق أي لاعب أن يرقص أو يحتفل بالطريقة التي يفضلها، لكن بدون الاستهزاء أو الاستخفاف بلاعبي الخصم كما يفعل فينيسيوس".

يُذكر أن ريال مدريد فاز على أتلتيكو مدريد 1/2 بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، ويتصدر الميرنغي جدول ترتيب الليغا بالعلامة الكاملة بعد مرور 6 جولات، برصيد 18 نقطة.

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