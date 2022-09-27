رئيس الهلال السعودي يكشف سبب فشل صفقة التعاقد مع رونالدو

المصدر: وكالات

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كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، عن سبب فشل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد فهد بن نافل أن ناديه كان قريباً من ضم رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مشيراً إلى أن فشل الصفقة يعود لمنع الهلال من قيد اللاعبين بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي، على خلفية قضية اللاعب محمد كنو الذي وقع لنادي النصر قبل أن يعود ويوقع عقداً جديداً مع الهلال.

وقال بن نافل في تصريحات لبرنامج "بودكاست سقراط" الذي يبث عبر اليوتيوب: "كنا متفائلين بأن مركز التحكيم سيقرر عدم منع الهلال من قيد اللاعبين لكن ذلك لم يحدث، ونحن نحترم القرار".

وأضاف: "بالطبع يمكن للهلال ضم كريستيانو رونالدو، والزعيم قادر على مفاوضة أفضل نجوم العالم".

وحول قيمة الصفقة، قال بن نافل: "لا يمكن الحديث عن الأمر، فقد كنا نسير بطريقين، المفاوضات وانتظار قرار مركز التحكيم الرياضي حتى نكمل الخطوة الأخيرة".

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