واقعة التنكر.. إصابات واعتقالات على هامش مباراة إنجلترا وألمانيا (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية وقوع إصابات واعتقالات، بعد هجوم مشجعين ألمان على حانة قرب ملعب ويمبلي، قبل لقاء إنجلترا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية الذي انتهى بالتعادل 3/3، أمس الاثنين.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قام ما يقرب من 100 مشجع ألماني، باقتحام حانة في منطقة غرين مان المعروفة، مسلحين بالمناجل والمفاصل النحاسية واشتبكوا مع الحاضرين، قبل أن تتدخل الشرطة لفض الاشتباكات.

وأكدت الصحيفة أن المتورطين كانوا يرتدون قبعات وأوشحة إنجليزية للتنكر، وهاجموا الجماهير البريطانية في الحانة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية قامت باعتقال حوالي 4 مشجعين ألمان، فيما نقل 5 أشخاص آخرين إلى المستشفى في حالة خطيرة نتيجة إصابتهم بجروح في الوجه والرأس، جراء الهجوم الألماني.

وقال شاهد عيان "فجأة دخل ما يقرب من 100 ألماني مسلحين وهاجموا النساء والأطفال"، فيما قال آخر "ليس مشهداً جميلاً لمشجعي غرين مان إنجلترا وهم يستمتعون كالمعتاد، فقد نصب حوالي 100 من مثيري الشغب المقنعين والألمان كميناً لحانة عائلية أسفر عن إصابة أشخاص، ووصل رجال شرطة على ظهور الخيل"، وكتب ثالثاً "في الحانة جاءت مجموعة مكونة من 100 ألماني تقريباً، مسلحين بالمناجل والمفاصل النحاسية واعتدوا على المتواجدين".

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