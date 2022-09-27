ليفربول يواصل استغلال التكنولوجيا لتعزيز التواصل مع مشجعيه

المصدر: وكالات

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أعلن ليفربول توسيع شراكته مع منصة Sorare الخاصة بألعاب كرة القدم القائمة على البلوكشين والرموز غير القابلة للاستبدال، ومن خلال هذا التعاون سيطلق النادي الإنجليزي تجارب فريدة لعشاق كرة القدم.

وطور ليفربول في البداية تعاوناً مع الشركة عام 2021، ووفقاً للتفاصيل التي شاركها النادي، سيستمر توفر لاعبي النادي كبطاقات رقمية في لعبة Sorare الافتراضية.

وقال بن لاتي المدير التجاري لنادي ليفربول: "في ليفربول نسعى دائماً إلى ابتكار تقنيات جديدة لمشجعينا، بهدف تعزيز تجربتهم وجعلهم يشعرون بأنهم متصلون قدر الإمكان بهذا النادي، يسعدنا تمديد شراكتنا مع Sorare والمضي قدماً في تقديم مبادرات جديدة ومثيرة لمشجعينا".

وزاد استخدام تقنية البلوكشين في الرياضة بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ضخت شركات رأس المال الاستثماري العالمية الملايين في شركات الألعاب الخيالية والرموز غير القابلة للاستبدال مؤخراً.

وأضاف مايكل ميلتزر رئيس تطوير الأعمال في Sorare: "ليفربول هو أحد أكثر الأندية شهرة في العالم، نادٍ قيادي ذو تاريخ لا مثيل له وواحد من أكبر القواعد الجماهيرية وأكثرها حماسة في هذه الرياضة".

وأضاف ميلتزر: "نحن متحمسون لتوسيع شراكتنا مع مثل هذا النادي التاريخي، الذي يلتزم تمامًا بالابتكار لتقديم تجارب أصيلة لمشجعيه كما نحن".

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