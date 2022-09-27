بحضور نجم الأهلي المصري.. عاصفة قوية تلغي مباراة في أفريقيا

المصدر: البيان

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تسبَّبت عاصفة قوية في إلغاء إحدى المباريات الودية بقارة أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بحضور نجم الأهلي المصري.

وكان منتخب مالي يواجه نظيره الزامبي للمرة الثانية في باماكو، بعدما التقى الفريقان قبل 3 أيام، في لقاء فاز فيه منتخب مالي بهدف سجله البلال توريه مهاجم ألميريا الإسباني.

لكن في المباراة الثانية، ضربت عاصفة قوية ملعب المباراة وسط هطول الأمطار، وتسببت الرياح الشديدة في اقتلاع دكة البدلاء من مكانها كما رصد موقع "يلا كورة" المصري.

وبعد مرور ربع ساعة، توقفت المباراة بعد تلك العاصفة، قبل أن يدخل اللاعبون غرفة خلع الملابس، ثم أعلن الحكم إلغاءها لسوء الأحوال الجوية.وعاد لاعبو مالي إلى الملعب بعد توقف العاصفة لخوض بعض التدريبات، في الوقت الذي رفض فيه منتخب زامبيا العودة.

وكانت الأضواء مسلطة على الدولي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي المصري، حيث خاض المباراة بشكل أساسي، قبل إلغائها.

ويستعد أليو ديانج للعودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لبدء مشوار دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي.

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