بشرى سارة لريال مدريد بشأن كريم بنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بات الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، قريباً من العودة للمشاركة في المباريات، بداية من لقاء أوساسونا المقرر إقامته الأحد المقبل، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ورغم منح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد لاعبيه راحة سلبية، إلا أن بنزيما حرص على استكمال التأهيل للتعافي من الإصابة التي يعاني منها، وبات قريباً من المشاركة في مواجهة أوساسونا.

ووفقا لصحيفة "آس" فإن بنزيما تعافى من الإصابة التي لحقت به، وأصبح جاهزاً للمشاركة في مواجهة أوساسونا، عقب استكماله لبرنامجه التأهيلي الخاص.

وأشارت الصحيفة من قبل إلى أن بنزيما يعاني من التهاب في ركبته، والتعافي من هذه الإصابة يتطلب دقة كبيرة لشفائه.

وخضع بنزيما مؤخراً لعلاج الحجامة وتعزيز تدفق الدم إلى عضلاته، واللاعب يدرك جيداً أن التعافي بنسبة 100% سيكون أفضل من المخاطرة واللعب بدون شفائه الكامل.

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