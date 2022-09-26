بسبب صلاح.. مصر تمنح ليفربول دفعة قوية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلطت الصحافة الإنجليزية الضوء على قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، الخاص باستبعاد محمد صلاح نجم ليفربول من مواجهة الفراعنة غداً الثلاثاء أمام ليبيريا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مشاركة صلاح في مواجهة ليبيريا غداً، واستبعاده من المباراة وعودته مرة أخرى إلى ليفربول، استعدادا لخوض منافسات البطولات المختلفة مع الريدز في الفترة المقبلة.

وقال موقع "ليفربول إيكو"، في تقرير له إن الريدز تلقى دفعة معنوية كبيرة من مصر بعد إراحة محمد صلاح، والاستقرار على عدم الدفع به في مواجهة ليبيريا.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن هذا القرار سيمنح صلاح فترة من الراحة قبل استئناف منافسات الدوري الإنجليزي بنهاية الأسبوع، وهو ما سيساعد ليفربول ومدربه يورغن كلوب، خاصة أنه يأمل في حصول لاعبيه على فترة راحة جيدة قبل استئناف منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويبحث صلاح عن الظهور بشكل مميز مع ليفربول خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تألقه في ودية مصر والنيجر، التي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة في أولى مباريات الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز