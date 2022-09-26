ميسي: جاهزون للمونديال.. وهذا هو هدفي مع باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحدث ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عن طموحات المنتخب الأرجنتيني خلال مشاركته في منافسات كأس العالم 2022، كاشفاً عن هدفه في الموسم الجاري مع العملاق الفرنسي.

وقال ميسي في تصريحات عبر شبكة "TUDN Mexico": "جاهزون لمواجهة أي منافس في المونديال، الجهاز الفني يعمل بجدية لفرض أسلوبه مهما كان الخصم، تظل بطولة كأس العالم صعبة، وتُلعب على تفاصيل صغيرة ولكن المنتخب جاهز للمنافسة وسيقاتل بقوة".

وتابع: "البعض ظن أن مجموعتنا في بطولة 2018 كانت سهلة لكن الأمور لم تكن سهلة نحن عانينا وقتها لتجاوز نيجيريا وتعادلنا في أول لقاء وخسرنا أمام المنتخب الكرواتي، لذلك من المهم أن نحقق الفوز في المباراة الأولى لبث الثقة في النفوس".

وأضاف: "منتخب الأرجنتين قدم أداءً رائعاً في النسخ السابقة بكأس العالم وكذلك كوبا أمريكا، لكن الفارق أن هذا الجيل حالفه الحظ في التتويج بلقب".

وعن هدفه مع باريس في الموسم الجاري، قال ميسي: "هدفنا مع باريس سان جيرمان واضح وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا، خرجنا الموسم الماضي بسيناريو صادم بسبب تفاصيل صغيرة بعد أداء مباراتين رائعتين ضد ريال مدريد".

وأتم: "الموسم الجاري هو استثنائي خاصة أن كأس العالم سيقام في الشتاء، لكن دوري الأبطال يظل مسابقة صعبة، الأفضل لا يفوز دائماً باللقب، والتفاصيل مهمة وخطأ واحد قد يُكلفك الكثير".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز