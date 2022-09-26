شبهه بالوحش القوي.. ميسي يثني على أداء مبابي مع باريس

المصدر: دبي- سارة عبدالباقي

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أثنى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان، على أداء زميله كيليان مبابي مع العملاق الفرنسي، مشيراً إلى أنه لاعب متكامل نظراً لما يملكه من إمكانيات فنية مميزة تجعله من أفضل اللاعبين.

وقال ميسي في تصريحاته لشبكة "TUDN Mexico": "مبابي بمثابة الوحش القوي، لاعب مُختلف ومتكامل، سريع للغاية ويسجل الكثير من الأهداف، لقد أثبت أنه لاعب متكامل".

وأضاف: "في السنوات المقبلة سيكون مبابي بالتأكيد بين أفضل اللاعبين في العالم".

ويقدم مبابي مستوى فني مميزاً رفقة باريس سان جيرمان هذا الموسم، في الخط الأمامي بمعاونة ليونيل ميسي وكذلك البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويتصدر باريس سان جيرمان حالياً جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

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