تصرفات رونالدو تفاجئ راشفورد في مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاجئ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، زميله بالفريق ماركوس راشفورد بمنحه نصائح خاصة، من أجل التحسن والتطور على المستوى الهجومي.

وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" فإن ماركوس راشفورد فوجئ بتوجيه رونالدو له ومنحه النصائح الخاصة للتحسن والتطور، رغم اعتماد إريك تين هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على راشفورد في التشكيل الأساسي بدلاً من رونالدو، الذي يشارك كبديل رفقة اليونايتد خلال المباريات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو مع بداية الموسم كان مُحبطاً للغاية، ولكن بمرور الوقت أصبح اللاعب البرتغالي حريصاً على مساعدة راشفورد على التحسن والنجاح، وهو أمر تعجب راشفورد بسببه كون رونالدو ينافسه على اللعب بنفس المركز.

وأكدت الصحيفة أن راشفورد ممتن لنصائح رونالدو الحقيقية والتي يريد من خلالها أن يُحسن مستوى اللاعب في الملعب، والعمل على تطويره من خلال الاستفادة بخبراته في الملاعب.

وكان رونالدو يرغب في الرحيل عن اليونايتد خلال الميركاتو الماضي في ظل عدم مشاركة فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن وكيله عرضه على أكثر من نادٍ كبير وقوبل الأمر بالرفض نظراً لراتب رونالدو الكبير الذي يمثل أزمة للأندية الأوروبية الكبرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز