هاري كين يُعلق على تألق هالاند في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق هاري كين نجم توتنهام، على البداية القوية لآرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مشيراً إلى أن وجود أفضل اللاعبين في البريميرليغ يدفعه دوماً للتطور والتحسن والظهور بشكل أفضل.

وقال هاري كين في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "الجميع يتحدث عن هالاند لكونه بدأ بشكل رائع هذا الموسم".

وتابع: "كل من تحدث عنه مُحق تمامًا، لكن كما تعلمون أنا لا أركز على الأشخاص الآخرين، أركز على نفسي فقط وعلى ما يُمكنني فعله".

وأضاف كين: "وجود أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي ومنافستهم يدفع كل لاعب ليكون أفضل، لقد كانت بداية جيدة للموسم مع توتنهام، وربما لم نقدم أفضل ما لدينا ولكن يُمكننا التحسن، وربما تكون تلك البداية واحدة من أفضل البدايات التي خضتها في الدوري الإنجليزي".

يذكر أن بعض التقارير أكدت أن بايرن ميونخ يهتم بضم هاري كين خلال الميركاتو الشتوي المقبل أو صيف 2023، لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

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